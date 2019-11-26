Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin ara tatilde adresi Sapanca SGM oldu
Son Dakika Güncel Öğrencilerin ara tatilde adresi Sapanca SGM oldu - Son Dakika

Öğrencilerin ara tatilde adresi Sapanca SGM oldu

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) eğitimler devam ediyor.

Öğrencilerin ara tatilde adresi Sapanca SGM oldu, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) eğitimler devam ediyor.


Bu kapsamda Sapanca SGM öğrencileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilini Sapanca SGM'de geçirdiler. Tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerde öğrenciler Kodlama, Akıl Oyunları, Drama, Becerikli Eller Atölyesi ve Ritim kurslarına katıldılar. Öğrencilerin verimli bir ara tatil geçirmesi için düzenlenen kurs ve atölye etkinliklerinden ardından birlikte sosyal aktivite yapma duygularını geliştirmek için öğrenciler animasyon filmi seyrettiler. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akıl Oyunları, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
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