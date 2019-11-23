Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin ara tatilde 'Kışlık tezek' mesaisi
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Öğrencilerin ara tatilde 'Kışlık tezek' mesaisi

6 saat önce

Öğrencilerin ara tatilde 'Kışlık tezek' mesaisi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ara tatili fırsat bilen öğrenciler, hem tatil yapıyor hem de kışlık tezek toplayarak aile ekonomisine katkı sağlıyorSİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ara tatili fırsat bilen öğrenciler, hem tatil yapıyor hem de...

Öğrencilerin ara tatilde 'Kışlık tezek' mesaisi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ara tatili fırsat bilen öğrenciler, hem tatil yapıyor hem de kışlık tezek toplayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ara tatili fırsat bilen öğrenciler, hem tatil yapıyor hem de kışlık tezek toplayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Anadolu'nun birçok bölgesinde odun ve kömüre oranla çok daha ekonomik ve sağlıklı olduğu düşünülen Tezek, halen en çok tercih edilen yakıt maddesi. Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta, henüz karın yağmayışını değerlendiren vatandaşlar, meralarda gezerek tezek topluyor. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ara tatili fırsat bilen öğrenciler de meralarda tezek toplayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kışlık tezek hazırlıklarını devam ettiklerini belirten Murat Kulmaç, "Çocuklar, okulların tatil olmasıyla birlikte çiftliğe gelip benimle vakit geçiriyorlar. Hem eğleniyorlar, hem ders çalışıyorlar, hem de kışın yakmak için tezek topluyorlar. Toplanan bu tezekleri kışın sobada yakacağız. Tezekleri meralarda topluyoruz. Altınyayla'nın hayvanları burada otlanıyor, bizde bu tezekleri yakacak olarak kullanıyoruz"dedi.

Tezek hazırlıklarında ailelerine yardım ettiklerini belirten küçük çocuklar ise ara tatillerini bu şekilde değerlendirdiklerini söylediler.

Öğrencilerin ara tatilde 'Kışlık tezek' mesaisi

Altınyayla, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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