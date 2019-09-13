Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin aşure kuyruğu
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Öğrencilerin aşure kuyruğu

1 saat önce

Kırıkkale'de liseli öğrenciler dev kazanlarda yapılan aşureyi öğretmenlerinin elinden almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Öğrencilerin aşure kuyruğu, System.String[]

Kırıkkale'de liseli öğrenciler dev kazanlarda yapılan aşureyi öğretmenlerinin elinden almak için uzun kuyruklar oluşturdu.


Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Şube Müdürleri Ali Özdemir ve Dursun Karakuş ile okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.


Öğrencilere derslerde başarılı olmaları için şimdiden planlı ve düzenli ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Burada devletimizin sizlere sağlamış olduğu okulunuz ve pansiyonunuzla güzel hoş bir ortamınız var. Hedefimiz, sizleri daha üst seviyelere çıkartmak istiyoruz. Sizler için elimizden geleni yapacağız. Hepinize derslerinde başarılar diliyorum. Sizleri ileri ki dönemlerde en güzel yerlerde görmek istiyoruz. Okullarda aldığınız bilgi ve becerinin yanı sıra güzel ahlak gibi değerleri de bir hayat boyu kullanmanızı tavsiye ediyorum" dedi.


Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi ve beraberindekiler daha sonra öğrencilere aşure dağıttı. - KIRIKKALE

Beşir Atalay, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
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