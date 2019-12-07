Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin at sırtında Türk bayraklı klibi binlerce beğeni aldı
Son Dakika Güncel Öğrencilerin at sırtında Türk bayraklı klibi binlerce beğeni aldı - Son Dakika

Öğrencilerin at sırtında Türk bayraklı klibi binlerce beğeni aldı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri Tendürek Dağı eteğinde atlara binerek ellerinde Türk bayrağıyla klip çekti.

Öğrencilerin at sırtında Türk bayraklı klibi binlerce beğeni aldı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri Tendürek Dağı eteğinde atlara binerek ellerinde Türk bayrağıyla klip çekti. Öğrencilerin bayrak sevgisi işlediği klip büyük beğeni topladı.


Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı eteğindeki Çetenli Köyü'nde bulunan ortaokul öğretmen ve öğrencileri, atlara binerek ellerinde Türk bayrağı ile okul bahçesinde klip çekti. Diğer öğrencilerin ellerinde Türk bayrakları ile destek verdiği klip, okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan klip büyük ilgi gördü.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek klibi sosyal medya hesabından paylaştı. - AĞRI

Tendürek Dağı, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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