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Öğrencilerin Atatürk posterinin önünde eğilmesine MEB'den soruşturma
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında çocukların şiir okuyarak Atatürk posterinin önünde eğilmesini gösteren videonun sosyal medyada tepki yaratması sonrası MEB'den açıklama geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:01
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