Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Atatürk posterinin önünde eğilmesine MEB'den soruşturma
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Öğrencilerin Atatürk posterinin önünde eğilmesine MEB'den soruşturma

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Öğrencilerin Atatürk posterinin önünde eğilmesine MEB'den soruşturma, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.


10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında çocukların şiir okuyarak Atatürk posterinin önünde eğilmesini gösteren videonun sosyal medyada tepki yaratması sonrası MEB'den açıklama geldi.

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Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, MEB, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:01 
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