Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Atatürk sevgisi tuvallere yansıdı
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Öğrencilerin Atatürk sevgisi tuvallere yansıdı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, Atatürk sevgisini metal para ve fasulye gibi malzemeler kullanarak resmetti.

Öğrencilerin Atatürk sevgisi tuvallere yansıdı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, Atatürk sevgisini metal para ve fasulye gibi malzemeler kullanarak resmetti.

Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk'ü anma ve anlama etkinliği kapsamında 'Kasım'ın hüznü' adlı resim sergisi açtı. Okul salonunda düzenlenen serginin açılışı Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapıldı.

Öğrencilerin metal para, fasulye, makarna, bazalt taşı kullanarak tuval üzerine işlediği Atatürk portreleri, katılımcıların beğenisini kazandı.

Yağlı boya ve kara kalem çalışmalarının da yer aldığı serginin 3 gün açık kalacağı öğrenildi.

- "Amaç Atatürk sevgisi"

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde saygı ve minnetle andıklarını belirten Görsel Sanatlar öğretmeni Selma Özdemir, serginin amacının Atatürk'ü anmak ve milli kültürel değerlere sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin portreleri çeşitli teknikler ve malzemeler kullanarak hazırladığını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızda tuval üzerine akrilik tekniği kullandık. Bununla birlikte kolaj ve 3 boyutlu dokumanın yanında farklı malzemeler kullandık. Evde bulunan fasulye ve makarna gibi olan malzemeleri değerlendirdik hatta metal paralardan çalışmalar yaptık. Öğrencilerimiz, bir aylık bir çalışmanın ardından farklı ve güzel çalışmalara imza atmış oldu. Etkinliğin bir diğer amacı da öğrencilerimize Atatürk sevgisini kazandırmak ve onu daha iyi tanıyabilmelerini sağlayabilmekti."

Atatürk portresini yapabilmek için fasulyeleri tek tek yerleştirdiğini belirten 9. sınıf öğrencisi Rojin Özpolat, "Atamızı aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde minnetle anıyoruz. Ben çalışmamı fasulyelerle yaptım. Resim yeteneğim ve Atatürk sevgisini birleştirerek onun portresini yaptım." dedi.

Serginin amacının Atatürk sevgisini herkese göstermek olduğunu ifade eden 12. sınıf öğrencisi Baran Şenlik, şunları söyledi: "Sergiye metal paralardan yaptığım bir eserle katkı sundum. Metal paralardaki Atatürk siluetinden ilham alarak portreyi yaptım. Gelen tüm misafirlerimize ve davetlilere teşekkür ederim. Sergimize ilgi çok güzeldi ve çok iyi geri dönüşler aldık. Hatta hediye ettiğimiz eserlerimiz de oldu."

Sergiyi gezen Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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