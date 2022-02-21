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Öğrencilerin atık malzemelerden kurduğu kütüphane örnek oldu - Son Dakika

Öğrencilerin atık malzemelerden kurduğu kütüphane örnek oldu

21.02.2022 11:03
Öğrencilerin atık malzemelerden kurduğu kütüphane örnek oldu

Ağrı'da öğrenciler, tamamen atık malzeme kullanarak 13 okula kütüphane kazandırdı.

Ağrı'da öğrenciler, tamamen atık malzeme kullanarak 13 okula kütüphane kazandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda ve pansiyonlarda kullanılmayan malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlattı.

İlk olarak Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan öğrencilerin atık malzemelerden okullarına kurduğu kütüphane, ildeki çocuklara örnek oldu.

Kentteki 13 okulun öğrencileri de atık sıra, masa, araç lastiği, salça kutusu, bilgisayar, tahta sebze kasaları gibi malzemelerden okullarına kütüphane kazandırdı.

Öğrenciler, kütüphanelerin kitaplarını da kendi imkanlarıyla temin etti.

Otantik kütüphanelerde keyifle zaman geçiriyorlar

Öğrenciler, büyük emeklerle eğitim yuvalarına kazandırdıkları otantik kütüphanelerde hem derslerine çalışıyor hem de kitap okuyup keyifle zaman geçiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında kente 554 kütüphane kazandırdıklarını söyledi.

Kütüphanelere öğrencilerin çok ilgi gösterdiğini ifade eden Kökrek, şöyle konuştu:

"Bu kütüphaneleri yaparken bir okulda sıfır atıktan kütüphane yapma kararı aldık. Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nde atık malzemelerden yaptığımız kütüphane örnek teşkil etti ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılmış oldu. Biz de atık malzemelerden yapılan kütüphane sayımızı artırmak için çalışma başlattık. Bu noktada tüm ilçelerimizde birer tane olmak üzere atık malzemelerden 13 kütüphane yaptık. Temel hedefimiz bu kütüphaneleri kitap okumanın yanı sıra kültür ve sanat merkezi haline getirmektir."

Kökrek, atık malzemelerin çöpe gitmemesinden ve faydalı işlerde kullanılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, emeklerinden dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

"Hiçbir malzememiz çöpe gitmiyor"

Hazırladıkları projenin ülke genelinde hayata geçirilmesinin gururunu yaşadıklarını dile getiren Kökrek, şunları kaydetti:

"Atık malzemelerin hiçbirini çöpe atmamaya gayret ediyoruz. Tamamını dönüştürerek işe yarar, ihtiyacımız olan kullanılır malzeme haline getiriyoruz. Malzemeleri kendi okulumuzda küçük bir atölyede dönüştürerek bu kütüphanelerde buluşturuyoruz. Bu şekilde hiçbir malzememiz çöpe gitmiyor. Hem doğayı kirletmiyoruz hem de aslında ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunuyoruz."

Öğrencilerden Nurgül Yiğit de atık malzemelerden kütüphanelerin sıra dışı ve güzel olduğunu söyledi.

Yiğit, "Eski bilgisayar kasaları vardı ve onları değerlendirip kitaplıklar yaptık. Tahta paletlerden kitap rafları yaptık. Sıcak bir ortam ve insanın daha çok ders çalışası geliyor. Bizim de emeğimizin olduğu bir ortamda ders çalışınca daha da keyifli oluyor. Bu kütüphanede her şey atıktan oluşuyor." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilerin atık malzemelerden kurduğu kütüphane örnek oldu - Son Dakika


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