Öğrencilerin atıklardan yaptığı eserler Dönüşüm Müzesi'nde sergileniyor

SAMSUN - Öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı eserler Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi içerisinde bulunan Dönüşüm Müzesi'nde sergileniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun Katı Atık Depolama Sahası İdari Binası yanına Dönüşüm Müzesi kuruldu. Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için kurulan müzede birçok öğrencinin yapmış olduğu eserler sergileniyor. Yıllık 8 bin kişinin ziyaret ettiği Dönüşüm Müzesi'ne gelen ziyaretçilere katı atık sahasının yönetimi, geri dönüşümün faydaları, atıkların azaltılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi konulu sunumlar yapılıyor.

Sahaya inmeden alanda yapılan işlemleri ziyaretçilere gösterdiklerini belirten Katı Atık Depolama Tesisinde Çevre Mühendisi olan Güven Çokşen, "Gelen öğrencilerimize sahamız minyatür maketi üzerinde atık malzemenin gelişi, metan döngüsü, sahada işlenmesi ile ilgili konuları anlatıyoruz. Önceliğimiz gelen ziyaretçiler de çevre bilincinin oluşmasıdır. Çevre gününde burada yarışmalar düzenleyerek öğrencilere çeşitli hediyeler veriliyoruz" dedi.