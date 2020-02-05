Edirne'de öğrencilerin bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğrencilere tarhana çorbası ikram edilecek.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başlattığı "Sağlıklı Nesiller Tarhanayla Büyüyor" projesi kapsamında, kentteki 4t okulda eğitim gören bin 100 öğrenciye haftada iki gün tarhana çorbası verilecek. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, kentteki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek hem tarhana çorbası ikram etti hem de proje hakkında bilgiler verdi.

Uysal, Türk mutfağının geleneksel çorbalarından olan tarhananın sağlığa iyi geldiğini söyledi.

Hastalıklardan uzak ve sağlıklı nesillerin, sağlıklı besinlerle yetişeceğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Dünyayı sarsan bir koronavirüs salgını var. Virüslere yakalanmamak ve hasta olmamak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak gerekiyor. Bizim özümüzün, geleneğimizin çok özel bir lezzeti olan tarhana da bağırsak florasını ve bağışıklığı güçlendiren en önemli temel kaynaklardan bir tanesi. Atalarımızdan miras geleneksel bir çorba. Baktığımızda dünyanın birçok yerinde Almanya'da, Amerika'da revaçta olan bir çorba."

Uysal, tarhana geleneğini canlı tutmak ve öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak istediklerini vurgulayarak, "Edirne tarhana çorbasıyla ünlü, Osmanlı Devleti'ne bir asra yakın başkentlik yapmış güzel bir şehir. Tarhana projesi önümüzdeki hafta dört okulumuzda başlayacak ve yaygınlaşarak devam edecek." dedi.

Etkinliğe, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz katıldı.