Öğrencilerin baktığı yavru köpekleri, Sahipsiz Sokak Hayvanları Derneği sahiplendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Öğrencilerin baktığı yavru köpekleri, Sahipsiz Sokak Hayvanları Derneği sahiplendi - Son Dakika

Öğrencilerin baktığı yavru köpekleri, Sahipsiz Sokak Hayvanları Derneği sahiplendi

6 saat önce

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesi İkiköprü Ortaokulu öğrencilerin baktığı yavru köpekleri, Sahipsiz Sokak Hayvanları Derneği sahiplendi.

Öğrencilerin baktığı yavru köpekleri, Sahipsiz Sokak Hayvanları Derneği sahiplendi, System.String[]

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesi İkiköprü Ortaokulu öğrencilerin baktığı yavru köpekleri, Sahipsiz Sokak Hayvanları Derneği sahiplendi.

İkiköprü Ortaokulu öğrencileri, okulun merdiven altında 14 yavru köpek görünce durumu öğretmenlerine bildirdi.

Yavru köpeklere bakan öğretmen ve öğrenciler, Sahipsiz Sokak Hayvanları Derneğinden yardım istedi.

Dernek üyeleri, İkiköprü Belediyesinin tahsis ettiği kamyonetle yavru köpekleri anneleriyle okuldan alarak sahiplendi.

Öğretmen Tuğba Çetinkaya, öğrencilerle birlikte 15 gün boyunca besledikleri yavru köpeklerden ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerden Beyza Öner de köpeklerden ayrılmaktan üzüntü duyduğunu ama daha sıcak bir ortama taşınmalarından dolayı sevindiğini aktardı.


Dernek Başkanı Buket Oruç ise, belediyenin desteğiyle köpekleri alarak derneğe götürdüklerini dile getirerek, "Köpek ve yavrularımızı alıp derneğimizde sahipleneceğiz inşallah. Onları barındıracağız." diye konuştu.

İkiköprü, Beşiri, Batman, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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