Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin barınma sorunu için istişare toplantısı düzenlendi
Son Dakika Güncel Öğrencilerin barınma sorunu için istişare toplantısı düzenlendi

Öğrencilerin barınma sorunu için istişare toplantısı düzenlendi

52 dakika önce

Iğdır'da kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, kamu yararına çalışan STK'lar, mesleki kuruluş temsilcileri ve iş adamları'nın katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Öğrencilerin barınma sorunu için istişare toplantısı düzenlendi, System.String[]

Iğdır'da kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, kamu yararına çalışan STK'lar, mesleki kuruluş temsilcileri ve iş adamları'nın katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.


Iğdır Valiliğinde düzenlenen toplantıda, sayıları her geçen gün artan ve öğrenci yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunularak, öğrencilerin barınma sorunlarının bir an önce el birliğiyle çözüme kavuşturulması için gereken adımların atılması ve yapılacak çalışmaların hızlandırılması yönünde karar alındı. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
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