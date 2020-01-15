Öğrencilerin Başkan Dündar ile selfie yarışı - Son Dakika
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Öğrencilerin Başkan Dündar ile selfie yarışı

6 saat önce

Dünyada eş zamanlı olarak kutlanan 'Müzede Selfie Günü'nde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne akın eden öğrenciler, çektikleri selfie fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Öğrencilerin Başkan Dündar ile selfie yarışı, System.String[]

Dünyada eş zamanlı olarak kutlanan 'Müzede Selfie Günü'nde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne akın eden öğrenciler, çektikleri selfie fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Öğrenciler, özellikle Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile özçekim yapabilmek için birbirleriyle yarıştı.


'Müzede Selfie Günü' dolayısıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gelen ziyaretçiler, çektikleri selfie fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. İlk kez 2018 yılında başlatılan 'Müzede Selfie Günü' günü, bu yıl 15 Ocak Çarşamba günü dünyanın birçok yeriyle beraber Türkiye'de de kutlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde saat 09.00'da başlayan 'Müzede Selfie Günü'nde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaretçi akını yaşandı.


Müzeye gelen yüzlerce kişi, müzenin farklı noktalarında selfie fotoğraflar çekerek sosyal medyada paylaştı. Müzeye gelen vatandaşlar özellikle Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile selfie çektirebilmek için sıraya girdi. Başkan Dündar ile çektikleri selfie fotoğrafları #Panorama1326BursaFetihMüzesi, #MüzedeSelfieGünü, #BursaFetihMüzesi, etiketleri ile paylaşan ziyaretçilere, müzedeki hediyelik eşya mağazasından kitap ve Osmangazi Belediyesi tarafından çocuklar için hazırlanan boyama seti hediye ediliyor. - BURSA

Hüseyin Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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