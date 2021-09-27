ÖĞRENCİLERİN BELEDİYE OTOBÜSÜNDEKİ KAVGASI - Son Dakika

KONYA'da lise öğrencileri belediye otobüsünden kavga etti. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, geçen cuma günü Çatalhüyük Mahallesi Karaman Caddesi'nde belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki lise öğrencileri arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında diğer yolcular panik yaşadı. O anlarda bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Öğrencilerin, otobüsten inip kavgaya sürdürdüğü belirtildi.