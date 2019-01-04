Öğrencilerin Bıçaklı Kavgası Kanlı Bitti
1 saat önce
Öğrencilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti Arkadaşını göğsünden bıçakladıİSTANBUL - Avcılar'da bulunan bir ortaokulda 14 yaşındaki M.İ. başka sınıfta okuyan M.D.'yi bıçakla göğsünden yaraladı.
Öğrencilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti
Arkadaşını göğsünden bıçakladı
İSTANBUL - Avcılar
'da bulunan bir ortaokulda 14 yaşındaki M.İ. başka sınıfta okuyan M.D.'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Yaralı M.D. hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, 12.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi
'nde bulunan bir ortaokulda gerçekleşti. Sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı ortaokul ikinci sınıf öğrencileri M.İ ve M.D. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada M.İ. bıçak ile arkadaşı M.D.'yi göğsünden bıçakladı. Olayı gören çocuklar öğretmenlerine haber verdi. Okulda yaralı öğrenci M.D.'ye ilk müdahale yakında bulunan bir sağlık ocağının doktoru tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından gelen 112 sağlık ekipleri yaralı öğrenci M.D.'yi Kanuni Sultan Süleyman
Hastanesi'ne kaldırdı. M.D.'nin tedavisine devam edildiği öğrenildi. M.İ. ise gözaltına alınarak ilçe Çocuk Büro Amirliği
'ne götürüldü.
Bir veli ise duyduklarını gazetecilere aktardı. Polisin olayla ilgili çok yönlü incelemesi devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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