Öğrencilerin bulduğu kaplumbağa koruma altına alındı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan kara kaplumbağası, Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliğince koruma altına alındı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:11 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde bulunan kara kaplumbağası, Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliğince koruma altına alındı.
Ordu Üniversitesi Ünye Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, okul bahçesinde buldukları kara kaplumbağasına sahip çıktı.
Öğrencilerin, haber vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar
Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım, ekipleri görevlendirdi.
Ekiplerce teslim alınarak veteriner kontrolünden geçirilen kaplumbağa, bakımları yapıldıktan sonra doğaya salınacak.
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