Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin bulduğu kaplumbağa koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Öğrencilerin bulduğu kaplumbağa koruma altına alındı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan kara kaplumbağası, Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliğince koruma altına alındı.

Öğrencilerin bulduğu kaplumbağa koruma altına alındı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan kara kaplumbağası, Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliğince koruma altına alındı.

Ordu Üniversitesi Ünye Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, okul bahçesinde buldukları kara kaplumbağasına sahip çıktı.
Öğrencilerin, haber vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım, ekipleri görevlendirdi.
Ekiplerce teslim alınarak veteriner kontrolünden geçirilen kaplumbağa, bakımları yapıldıktan sonra doğaya salınacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:11 Kaynak: AA
Ordu, Ünye
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: Vali'ye hakaret etmedim Ekrem İmamoğlu'ndan 'VİP 2' pozu! VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:47:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin bulduğu kaplumbağa koruma altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]