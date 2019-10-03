Öğrencilerin bulduğu yaralı yavru kaplumbağa tedaviye alındı
6 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kabuğu kırık yavru kaplumbağa tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:34 Kaynak: AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kabuğu kırık yavru kaplumbağa tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yolda kabuğu kırık yavru kaplumbağa gören ilkokul öğrencileri, hayvanı veteriner kliniğine götürdü.
Veteriner hekim İlker Başdağ tarafından yapılan kontrolde, üzerinden otomobil geçtiği değerlendirilen kaplumbağanın kabuğunun kırıldığı tespit edildi. Yarım saat süren işlemle kırık bölge telle sabitlendi.
Yavru kaplumbağanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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