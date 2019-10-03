Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin bulduğu yaralı yavru kaplumbağa tedaviye alındı
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Öğrencilerin bulduğu yaralı yavru kaplumbağa tedaviye alındı

6 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kabuğu kırık yavru kaplumbağa tedavi altına alındı.

Öğrencilerin bulduğu yaralı yavru kaplumbağa tedaviye alındı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kabuğu kırık yavru kaplumbağa tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yolda kabuğu kırık yavru kaplumbağa gören ilkokul öğrencileri, hayvanı veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim İlker Başdağ tarafından yapılan kontrolde, üzerinden otomobil geçtiği değerlendirilen kaplumbağanın kabuğunun kırıldığı tespit edildi. Yarım saat süren işlemle kırık bölge telle sabitlendi.

Yavru kaplumbağanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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