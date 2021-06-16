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AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN

16.06.2021 11:26

AFYONKARAHİSAR'da Valilik ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde 'albikere.com' adlı e-ticaret sitesi kuruldu.

AFYONKARAHİSAR'da Valilik ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde 'albikere.com' adlı e-ticaret sitesi kuruldu. Afyonkarahisar'daki kadın kültür evlerinde kadınların el emeği ürünlerin satışının amaçlandığı site yoğun ilgi görünce 81 ildeki kadın kültür evleri ve diğer ulusal firmalar da projeye dahil edildi. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, 2 hafta içerisinde 400 binin üzerinde tıklanma ve yüzlerce siparişin verildiği site sayesinde 40 öğrenciye bir yıllık burs imkanı sağlandığını söyledi.

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren kadın kültür evlerinde kadınların ürettiği ürünlerin internet üzerinden satışa sunulması ve buradan elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs verilmesine yönelik Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde 'albikere.com' adıyla e-ticaret sitesi kuruldu. Özel bir uzman ekip tarafından oluşturulan siteye ulusal diğer firmaların da dahil edilerek satış yapması gündeme geldi. Yaklaşık 2 hafta önce faaliyete geçirilen albikere.com e- ticaret sitesi kısa sürede yoğun ilgi gördü ve yaklaşık 400 bin tıklanma oranına ulaştı. Çok sayıda ürünün satıldığı e- ticaret sitesi sayesinde şimdiye kadar 40 öğrenciye bir yıllık burs sağlandı.

KADIN ÜRETİMİNİ TEŞVİK VE ÖĞRENCİLERE BURS

Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, albikere.com e-ticaret sitesi ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Albikere.com e-ticaret sitesinin tarihin, mermerin, lezzetin başkenti ve 'gizemli şehir' olarak tanımlanan Afyonkarahisar'da doğduğunu ve bünyesinde birçok sosyal faydayı barındıran, ufuk açıcı bir proje olduğunu söyleyen Keklik, sitede Türkiye'nin 81 ilindeki kadın kooperatiflerinin de yer aldığını vurguladı. Keklik, "Bu sayede de yine kadın üretimi değerlenmekte ve kadın üretimi teşvik edilmekte, desteklenmektedir. Türkiye'nin 81 vilayetinden satıcılar çok kolay bir şekilde albikere.com'da mağaza açabilmekte ve aynı zamanda yine ülkemizin dört bir tarafından vatandaşlarımız, yani alıcılar, hızlı, güvenilir ve ucuz alışverişin tadını çıkartırken bir taraftan da yaptıkları alışverişlerle üniversite öğrencilerimize, özellikle ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize burs verme imkanına da sahip olmakta. Bu yönüyle hem satıcının hem alıcının hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin desteklendiği, kazandığı yeni bir hizmet modeli, vizyon, ufuk açıcı bir hizmet modeli olarak Afyonkarahisar'dan inşallah tüm Türkiye'ye, ülkemizin dört bir tarafından modeldir albikere.com e-ticaret sitemiz" dedi.

'ÜYELİK AİDATI VE GİRİŞ ÜCRETİ ALINMAMAKTA'

Sitenin yaklaşık 2 hafta önce hizmet vermeye başladığına dikkati çeken Keklik, her geçen gün yeni markalar, yeni ürünlerle hızla büyüdüğünü kaydetti. Keklik, "Valiliğimiz ile Ticaret ve Sanayi Odamızca desteklenen albikere.com e-ticaret sitemiz, yazılım ve e-ticaret alanında uzman bir ekip tarafından yönetilmektedir. Bundan dolayı da gerek satıcılar gerekse alıcılar güvenli, hızlı şekilde alım satım işlerini gerçekleştirebilmektedir. albikere.com'da herhangi bir üyelik aidatı ve giriş ücreti alınmamakta ve komisyon oranı olarak da yaklaşık yüzde 10'luk bir komisyon oranıyla çalışmaktadır" diye konuştu.

İKİ HAFTADA 40 ÖĞRENCİYE BİR YILLIK BURS

İki hafta içerisinde yaklaşık 400 binin üzerinde tıklanmayla tahmin edilenin çok daha ötesinde merak edilen ve ziyaret edilen bir site hüviyetine ulaştıklarını aktaran Vali Yardımcısı Keklik, şöyle konuştu:

"Yüzlerce sipariş aldık ve bu siparişlerin de bir çoğu şu an alıcılarına ulaştı. Hatta şunu ifade edebilirim; şu iki haftalık süreçte oluşan komisyon gelirleriyle de en az 40 öğrencimizin bir yıllık bursu çok rahat bir şekilde verilebiliyor. İnşallah Afyonkarahisar'da doğan bu anlamlı proje sayesinde yüzlerce, binlerce öğrencimiz ihtiyaç sahibi öğrencimiz, eğitim hayatlarını daha konforlu şekilde gerçekleştirecek."

'KARGOLARI GÜNLÜK OLARAK GÖNDERİYORUZ'

albikere.com e-ticaret sitesinde Sandıklı Kadın Kültür Evi'nde üretilen ürünler de yer aldı. Sandıklı Kadın Kültür Evi Müdürü Ezel Sezici Güler, "albikere.com e- ticaret sitesi üzerinden Sandıklılı kadınlarımızın yapmış olduğu sabunlar, su kabaklarından yapılmış abajurlar gibi ürünleri bulabilirsiniz. Sipariş verildikten sonra kargoları günlük olarak PTT kargo üzerinden gönderiyoruz. Bütün kadınlarımızın el emekleri buradan satışa sunuluyor. Ayrıca buradan elde edilen gelirlerin bir kısmı üniversite öğrencilerine veriliyor. albikere.com adresinden herkesin kadınlarımıza ve öğrencilerimize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN
AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN

Karahisar, Türkiye, Ticaret, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİN BURSU 'ALBİKERE.COM'DAN - Son Dakika


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