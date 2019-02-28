Öğrencilerin Buzlu Zeminde Futbol Keyfi

Yozgat'ta bir okulun buz tutan bahçesinde çocuklar tehlikeye aldırış etmeden futbol maçı yaptı.

Yozgat'ta bir okulun buz tutan bahçesinde çocuklar tehlikeye aldırış etmeden futbol maçı yaptı.



Okul bahçesinin buzla kaplı olması nedeniyle ayakta durmakta dahi zorlanan öğrenciler buzlu zeminde kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman buzlu zeminde zor anlar yaşayan öğrenciler maç yapmanın keyfini yaşadılar. Futbol sevgisinin engel tanımadığı öğrenciler, buzlu zeminde maç yapmanın farklı bir duygu olduğunu söylediler. Arda Sefa Kabakçı isimli öğrenci yaptığı açıklamada "Buzlu zeminde maç yapmak çok güzel. Bazen kayıp düşsek te futbol oynamak çok güzel" dedi. - YOZGAT

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