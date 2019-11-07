Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin çavdar saplarından yaptığı Atatürk portresi ilgi gördü
Son Dakika Güncel Öğrencilerin çavdar saplarından yaptığı Atatürk portresi ilgi gördü

Öğrencilerin çavdar saplarından yaptığı Atatürk portresi ilgi gördü

7 saat önce

Söke Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu öğrencileri, çavdar saplarından yaptıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin çavdar saplarından yaptığı Atatürk portresi ilgi gördü, System.String[]

Söke Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu öğrencileri, çavdar saplarından yaptıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi büyük beğeni topladı.

Söke Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu öğretmenlerinden Ramazan Çal'ın 15 yıl önce topladığı çavdar saplarıyla öğrencilerine Atatürk portresi yaptırdı. Velilerin de katıldığı etkinlikte, Atatürk portreleri büyük beğeni topladı.

Gazetecilere açıklama yapan Çal, "Kendi ellerimle topladığım çavdar saplarını 15 yıldır saklıyorum ve bu sakladığım çavdar saplarını Atatürk'ün ölümünün 81.yıl dönümünde çocuklarımızla birlikte böyle bir çalışmayla etkili hale getirmek için uğraştık. Anlamlı bir anı olarak kalsın istiyoruz." dedi.

Okulu ziyaret eden Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da Çal'a ve okul yönetimine teşekkür etti.

Öğrenci velilerinden Cemile Karadağ ise heyecanlı ve gurur dolu bir çalışma içerisinde yer aldıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Söke, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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