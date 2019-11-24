Öğrencilerin çektiği 'Muallim' videosuna büyük ilgi

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla organize edilerek 'Muallim' şarkısına çekilen klip kısa sürede büyük ilgi gördü.



Birçok sanatçı tarafından farklı zamanlarda seslendirilen 'Muallim' şarkısı Çifteler ilçesinde bulunan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin '24 Kasım Öğretmenler Günü' hediyesi oldu. Şarkıya bir klip çeken öğrenciler, videoyu öğretmenlerine hediye etti. Bazı kısımlarında öğretmenlerin de oynadığı video kısa sürede büyük ilgi gördü. Okulun birçok noktasında çekilen eğlenceli klip, görenleri de gülümsetti. - ESKİŞEHİR