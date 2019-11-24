Öğrencilerin çektiği 'Muallim' videosuna büyük ilgi

Lise öğrencileri tarafından öğretmenlerine 'Muallim' videosu hazırlandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla organize edilerek 'muallim' şarkısına çekilen klip kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bir çok sanatçı tarafından farklı zamanlarda seslendirilen 'Muallim' şarkısı Çifteler ilçesinde bulunan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin '24 Kasım Öğretmenler Günü' hediyesi oldu. Şarkıya bir klip çeken öğrenciler, videoyu öğretmenlerine hediye etti. Bazı kısımlarında öğretmenlerinde oynadığı video kısa sürede büyük ilgi gördü. Okulun bir çok noktasında çekilen eğlenceli klip, görenleri de gülümsetmeyi başardı.