Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin çevre bilinci artırılıyor
Son Dakika Güncel Öğrencilerin çevre bilinci artırılıyor

Öğrencilerin çevre bilinci artırılıyor

1 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde 15 Temmuz Şehitler İlkokulu 3/A ve 3/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Zeliha Bulut ve Mustafa Örtlek ile birlikte çevre bilincinin artırılması amacıyla Erzin Çevre Koruma Derneği'ni ziyaret etti.

Öğrencilerin çevre bilinci artırılıyor, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde 15 Temmuz Şehitler İlkokulu 3/A ve 3/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Zeliha Bulut ve Mustafa Örtlek ile birlikte çevre bilincinin artırılması amacıyla Erzin Çevre Koruma Derneği'ni ziyaret etti.


Erzin Çevre Koruma Derneği Başkanı Cemal Ertaç, çevre dostu misafirlerine ikramda bulunarak, genç neslin çevre sorunlarına duyarlı olduklarını görmekten çok mutlu olduğunu belirtti.


Derneğin faaliyet alanlarının çok geniş olduğunu ifade eden Ertaç, "Hayvan göçleri, yaban hayvanların neslinin korunması, çevreyi kirleten atıkların yerinde ayrıştırılması, kirlenen denizin, çevrenin gönüllülerle birlikte temizlenmesi ve çevreye duyarlı insan yetiştirmek için kurumlarla iş birliği yapıyoruz" dedi.


Öğretmenler, öğrencileriyle birlikte gezinin amacına ulaşmasından dolayı memnun olduklarını, öğrencilerinde çevre sorunlarına karşı bir farkındalık oluşturabildikleri için geziden keyif aldıklarını dile getirdi. - HATAY

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman basınından, asker selamı vermeyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman Milli Takım'dan atılabilir iddiası
Milan'ın hocası Pioli'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Ayrılığı söz konusu değil Fenerbahçe sözleşmesi biten 9 isimden 5 tanesi ile sözleşme yenileyecek Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi, görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:57:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin çevre bilinci artırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]