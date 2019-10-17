Öğrencilerin çevre bilinci artırılıyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde 15 Temmuz Şehitler İlkokulu 3/A ve 3/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Zeliha Bulut ve Mustafa Örtlek ile birlikte çevre bilincinin artırılması amacıyla Erzin Çevre Koruma Derneği'ni ziyaret etti.



Erzin Çevre Koruma Derneği Başkanı Cemal Ertaç, çevre dostu misafirlerine ikramda bulunarak, genç neslin çevre sorunlarına duyarlı olduklarını görmekten çok mutlu olduğunu belirtti.



Derneğin faaliyet alanlarının çok geniş olduğunu ifade eden Ertaç, "Hayvan göçleri, yaban hayvanların neslinin korunması, çevreyi kirleten atıkların yerinde ayrıştırılması, kirlenen denizin, çevrenin gönüllülerle birlikte temizlenmesi ve çevreye duyarlı insan yetiştirmek için kurumlarla iş birliği yapıyoruz" dedi.



Öğretmenler, öğrencileriyle birlikte gezinin amacına ulaşmasından dolayı memnun olduklarını, öğrencilerinde çevre sorunlarına karşı bir farkındalık oluşturabildikleri için geziden keyif aldıklarını dile getirdi. - HATAY