Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Cıvadan Etkilendiği Okul Temizlik İçin Tatil Edildi

Öğrencilerin Cıvadan Etkilendiği Okul Temizlik İçin Tatil Edildi

1 saat önce

ADIYAMAN'da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği cıva dolu kutuyla oynayan 34 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı okul, dezenfekte edilmek için 1 gün süre ile tatil edildi.

Öğrencilerin Cıvadan Etkilendiği Okul Temizlik İçin Tatil Edildi, System.String[]
ADIYAMAN'da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği cıva dolu kutuyla oynayan 34 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı okul, dezenfekte edilmek için 1 gün süre ile tatil edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Türkiye Petrolleri Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula cıva dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Okul bittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 34 öğrenciden 24'ü mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söylemesi üzerine tedaviye alındı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise yaptığı açıklama ile okulun 1 gün süreliğine dezenfekte edilmek için kapatıldığını belirtti.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: DHA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, Güncel
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