Öğrencilerin çizdiği resimler Kilis Müzesi'nde sergilendi - Son Dakika
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Öğrencilerin çizdiği resimler Kilis Müzesi'nde sergilendi

18.05.2022 16:14
Öğrencilerin çizdiği resimler Kilis Müzesi'nde sergilendi

Kilis'te "Müzeler Haftası" kapsamında Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Kilis Müzesi'ndeki tarihi eserlerden ilham alınarak çizilen resimler sergilendi.

Kilis'te "Müzeler Haftası" kapsamında Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Kilis Müzesi'ndeki tarihi eserlerden ilham alınarak çizilen resimler sergilendi.

Vali Recep Soytürk, açılıştaki konuşmasında, serginin hayırlı olmasını diledi.

Oylum Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında çıkarılan eserlerin Kilis Müzesi'nde sergilendiğini hatırlatan Soytürk, eserlerin daha hızlı gün yüzüne çıkarılması için Oylum Höyük'teki kazı çalışmalarını yıllık programa alacaklarını vurgulayarak, Kilis'in tarihini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Daha sonra öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

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Kaynak: AA

Mehmet Abdi Bulut, Recep Soytürk, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerin çizdiği resimler Kilis Müzesi'nde sergilendi - Son Dakika


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