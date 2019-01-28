Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Dizüstü Bilgisayar ve Çanta İhtiyaçları N11.com'a Geliyor

Öğrencilerin Dizüstü Bilgisayar ve Çanta İhtiyaçları N11.com'a Geliyor

54 dakika önce

İSTANBUL (AA) – Farklı donanım ve kapasite özellikleri ile öne çıkan birçok notebook modeli ve çantalar n11.com'da öğrencilerin beğenisine sunulacak.

Öğrencilerin Dizüstü Bilgisayar ve Çanta İhtiyaçları N11.com'a Geliyor, System.String[]
İSTANBUL (AA) – Farklı donanım ve kapasite özellikleri ile öne çıkan birçok notebook modeli ve çantalar n11.com'da öğrencilerin beğenisine sunulacak.


n11.com açıklamasına göre, yarıyıl tatilinin bitmesi ve okulların yeniden açılmasıyla birlikte öğrenci ve gençlerin de bilgisayar ihtiyaçlarını düşünen e-ticaret platformu, pek çok farklı marka ve modeli kullanıcıların ilgisine sunuyor.


Farklı donanım ve kapasite özellikleri ile öne çıkan birçok notebook modeli n11.com'da öğrencilerle buluşuyor.


Bilgisayar aksesuarları ve çantalarında da çeşitli seçenekler sunan n11.com, okulların yeni döneminde de teknoloji severlerin adresi oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:03 Kaynak: AA

Bilgisayar, Güncel
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