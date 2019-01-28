Öğrencilerin Dizüstü Bilgisayar ve Çanta İhtiyaçları N11.com'a Geliyor
54 dakika önce
İSTANBUL (AA) – Farklı donanım ve kapasite özellikleri ile öne çıkan birçok notebook modeli ve çantalar n11.com'da öğrencilerin beğenisine sunulacak.
İSTANBUL (AA) – Farklı donanım ve kapasite özellikleri ile öne çıkan birçok notebook modeli ve çantalar n11.com'da öğrencilerin beğenisine sunulacak.
n11.com açıklamasına göre, yarıyıl tatilinin bitmesi ve okulların yeniden açılmasıyla birlikte öğrenci ve gençlerin de bilgisayar ihtiyaçlarını düşünen e-ticaret platformu, pek çok farklı marka ve modeli kullanıcıların ilgisine sunuyor.
Farklı donanım ve kapasite özellikleri ile öne çıkan birçok notebook modeli n11.com'da öğrencilerle buluşuyor. Bilgisayar
aksesuarları ve çantalarında da çeşitli seçenekler sunan n11.com, okulların yeni döneminde de teknoloji severlerin adresi oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:03 Kaynak: AA
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