Öğrencilerin eli değdi, beton bariyerler rengarenk oldu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bulunan ve güvenlik amacıyla yerleştirilen beton bariyerleri öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde boyayarak farklı bir görüntüye kavuşturdu.



Arıcak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Bu kapsamda Üçocak Ortaokulunun katılımıyla ilçe Jandarma Komutanlığı önünde bulunan beton bariyerlerin renklendirilmesi kararı verildi. Bunun üzerine yaklaşık 20 öğrenci Görsel Sanatlar Öğretmeni Rağda Ekin eşliğinde duvarları boyamaya başladı. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki beton bariyerleri kendi elleriyle boyayan öğrenciler, rengarenk bir görüntü oluşturdu.



Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren İlçe Mili Eğitim Müdürü Fethi Kılınç, "Yaklaşık 3-4 ay öncesinde öğretmen arkadaşlarımızla karşılaştığımızda buradaki bariyerlerin şehrin görüntüsünü bozduğunu fark ettik. Arıcak'ı güzelleştirmek, öğrencilerimize de sosyal sorumluk projesi adına böyle bir misyon ekledik. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle görüştük. Onlarda bu işe heyecanla sarıldılar. Arıcak'ı güzelleştirmek adına bu projenin içine girdiler" dedi.



Amaçlarının taş blokların oluşturduğu görüntüyü renklendirmek olduğunu vurgulayan Görsel Sanatlar Öğretmeni Rağda Ekin ise "Arıcak, kent merkezine çok uzak bir ilçe ve o yüzden sanata uzak bir yer. En azından bu sanatı biraz daha yakınlaştırmak amacı ile böyle bir çalışma başlattık. Ortaokul öğrencilerimiz ile bu çalışmayı yapıyoruz. Amacımız sadece renklendirmek değil, çocuklara ve büyüklere örnek olmak. Çocuklar çok hevesliler. 3 yıldır çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmayı başlattığımızdan beri de öğrencilerimiz çok hevesli 3 gündür buraya geliyoruz. Ben dinlenin dediğimde bile çalışmaya devam ediyorlar. O yüzden kısa bir sürede uzun duvarları boyama işlemini hallettik. 200 metrelik bir uzunluğa sahip duvarlar. Çizgileri ben doğaçlama çiziyorum. Çocuklarda arkamdan renkleri kullanarak boyuyorlar. Çevremizde çok büyük bir farkındalık oluşturduk. İnsanlarda olumlu dönüşler alıyoruz. Göz önündeki bu soğuk duvarın görüntüsünü değiştirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



Duvarların renginin çok soluk olduğunu aktaran öğrencilerden Sevgi Özelçi, "Burayı renklendirerek güzel bir görünüme kavuşturduk . Herkes çok beğeniyor. Bizde bu çalışmadan dolay çok mutluyuz" şeklinde konuştu.



Boyarken çok eğlendiklerini dile getiren Bahar Bayrak'da, "İnsanlar her geçtiğinde bir kez daha baksınlar istiyoruz. Herkesin gözünde renkli şeyler olsun istedik. Çok eğlendik. Liseye gittiğimde bunları hatırlayacağım" düşüncelerini aktardı. - ELAZIĞ