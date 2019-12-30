Öğrencilerin Emniyet Müdürlüğüne İngilizce ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerin Emniyet Müdürlüğüne İngilizce ziyareti - Son Dakika

Öğrencilerin Emniyet Müdürlüğüne İngilizce ziyareti

6 saat önce

Aksu ilçesinde öğrencilere 'Yabancı Dilin Önemi ve Güvenlik' konusunda bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin Emniyet Müdürlüğüne İngilizce ziyareti, System.String[]

Aksu ilçesinde öğrencilere 'Yabancı Dilin Önemi ve Güvenlik' konusunda bilgilendirme yapıldı. Emniyette öğrencilerin yabancı dile olan ilgilerini artırmak amacıyla öğrenciler ile İngilizce sohbet edildi.


Aksu Olay Gazetesinin 17 Aralık 2019 tarihli baskısında Aksu Özel Perge Anadolu Lisesi öğrencilerinin okulda aldıkları yabancı dil seviyelerini geliştirmek amacıyla Antalya'da yabancı turistlerin yoğun olarak bulundukları Perge Antik Kenti, Yat Limanı, Kaleiçi gibi bölgelere gidip, yabancı turistlerle diyalog kurdukları haberinin görülmesi üzerine, Aksu Perge Anadolu Lisesi öğrencileri İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gülcü tarafından Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edildi. Öğrencilerin yabancı dile olan ilgilerini artırmak amacıyla öğrenciler ile İngilizce sohbet edildi. Öğrencilere gelecek ve kariyer planlamalarında yabancı dilin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. ayrıca meslek seçiminin önemi ve meslek seçiminin hayatlarının geri kalanına etkileri gibi konularda okul öğrencilerine bilgilendirme yapılmış ve tavsiyelerde bulunuldu. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
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