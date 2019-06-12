Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin eserleri beğenildi
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Öğrencilerin eserleri beğenildi

4 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları boyama, resim ve el işleri çalışmalarının yer aldığı serginin açılış töreni gerçekleşti.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları boyama, resim ve el işleri çalışmalarının yer aldığı serginin açılış töreni gerçekleşti.

Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte keserek sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, öğrencilerinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde hazırlamış oldukları sanat eserlerinin her birinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ve çalışmaları çok güzel bulduğunu ifade etti.

Teknoloji tasarım ve görsel sanatlar eğitimin çocuklarımızın gelişimi açısından önemli olduğunu dile getiren Atinkaya, bu tür etkinliklerin, çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
Fatsa, Ordu, Güncel
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