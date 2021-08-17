Öğrencilerin eşya depolama talebi yüzde 72 arttı - Son Dakika

Pandemide hayatımıza giren uzaktan eğitim, beraberinde pek çok sektörü de etkiledi. Şehir dışında eğitim gören üniversite öğrencileri, ev kirası vermek yerine eşya depolarına yöneldi. Depo Palas CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Öğrencilerden gelen depolama talebi yüzde 72 arttı" dedi.

Salgın nedeniyle yükseköğrenimini uzaktan sürdürmek zorunda kalan üniversite öğrencileri, ev kirasından kurtulmak için çareyi eşya depolarında buldu.

Okula döneceği güne kadar eşyalarını depolarda muhafaza etmeyi tercih eden öğrenciler, depolama sektöründe de ciddi bir talep artışı başlattı. Lojistik ve depolama alanında 40 yıldır hizmet veren Depo Palas CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Pandemi sürecinde eşya depolarına olan talep yaklaşık yüzde 114 artış gösterdi. Okullarına yeniden kavuşuncaya kadar eşyalarını depolara kilitleyen öğrenciler ise bu artıştaki en büyük pay sahibi oldu. Öğrencilerden gelen depolama talebi yüzde 72 arttı" dedi.

BİN 500 TL EV KİRASI YERİNE 300 TL ÖDEDİLER

Bugüne kadar çoğunlukla tayin ve yurt dışına gidiş gibi nedenlerden dolayı ev veya ofis eşyalarının saklanması için depo talep edildiğini söyleyen Ulaş Gümüşoğlu, "Bu yıl çok nadir görülen bir tabloyla karşılaştık ve üniversite öğrencileri müşterimiz oldu. Üniversite öğrencileri eşyalarını daha ekonomik olsun diye çoğunlukla mezatlardan temin edip, okulu bitirip mezun olurken de bu eşyaları satarak memleketlerine dönerdi. Ancak bu yıl durum çok farklıydı. Özellikle kira fiyatlarının her geçen gün tırmandığı İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde depolar, eğitimine uzaktan devam eden öğrencilerin kurtarıcısı oldu. En düşük kiranın aylık bin 500 TL olduğu düşünülürse, öğrenciler bunu ödemek yerine 250-300 TL depo kirası ödemeyi tercih etti" diye konuştu.

DEPO SEÇİMİNE DİKKAT

Ulaş Gümüşoğlu, bu hizmeti almak isteyenlere de mağdur olmamaları için önerilerde bulundu:

"Eşyaları teslim etmeden önce eksiksiz bir sözleşme yapmak, kiralama hizmeti boyunca bu sözleşmeyi saklamak ve sigortalı bir hizmet alındığından emin olmak çok önemli. Aynı zamanda kiralanacak deponun fiziki koşullarını yerinde görmek ve nem, ortam ısısı, kamera sistemi, yeterli alan, temizlik gibi ayrıntılara mutlaka bakmak gerek. Depo Palas olarak bizler, talep sahipleriyle iletişime geçtikten sonra uzmanlarımızın eşyaları görerek bir ekspertiz raporu hazırlamasını ve teklif oluşturmasını istiyoruz. Ardından taşıma günü belirliyor ve eşyaların paketlenmesinden araca yüklenerek kilitli depolara taşınmasına kadar tüm süreci uzman bir personelle yürütüyoruz. Türkiye'de bir ilke imza attığımız depo oda sistemi ile de her hacimdeki ev eşyası depolama ihtiyaçları için uygun mimaride odalarla hizmet veriyoruz. Aynı hacme sahip kiralık konteynerlerden yükseklik bakımından ayrışan bu odalarla daha fazla eşya depolanmasına olanak tanıyoruz."

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