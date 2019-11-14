Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı (2)
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İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIBartın Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin sınıflarda bulunan çalışma çantaları ve resim kağıtlarının merdiven boşluğuna atıldığına ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:05 Kaynak: DHA
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bartın Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin sınıflarda bulunan çalışma çantaları ve resim kağıtlarının merdiven boşluğuna atıldığına ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çandıroğlu, "Görüntüleri sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gördükten sonra 2 müfettişimizi görevlendirdik. Onların hazırlayacağı rapora göre, kanunlar çerçevesinde gerekeni yapacağız" dedi.
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