Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı (2)
Son Dakika Güncel Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı (2)

Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı (2)

6 saat önce

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIBartın Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin sınıflarda bulunan çalışma çantaları ve resim kağıtlarının merdiven boşluğuna atıldığına ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı (2), System.String[]

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin sınıflarda bulunan çalışma çantaları ve resim kağıtlarının merdiven boşluğuna atıldığına ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çandıroğlu, "Görüntüleri sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gördükten sonra 2 müfettişimizi görevlendirdik. Onların hazırlayacağı rapora göre, kanunlar çerçevesinde gerekeni yapacağız" dedi.


Bilal Yılmaz, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:05 Kaynak: DHA
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