Öğrencilerin 'Evde Kal Türkiyem' şarkısı beğeni topladı - Son Dakika

Eyüpsultan'da okuyan ortaöğretim öğrencilerinden oluşan Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği 'Evde Kal Türkiyem' şarkısı beğeni topladı.

Geçtiğimiz ay Çanakkele Zaferi'nin 105. yılı nedeniyle Çanakkale Türküsü'nü 9 dilde seslendirerek beğeni toplayan Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, sosyal medya üzerinden 'Evde Kal Türkiyem' şarkısını seslendirdi.

Şarkının sözlerini Erhan Pendük yazarken, şefliğini ve müziklerini ise Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Cengiz Gökdemir yaptı.Müzik öğretmeni Cengiz Gökdemir, "Evde Kal Türkiyem" klibini nasıl gerçekleştirdiklerini şöyle anlattı: "Bu projeyi 26 öğrencimizle birlikte yaptık. Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız şu günlerde vatandaşlarımıza moral olsun istedik. Ögrencilerimiz eseri evlerinde seslendirip bana yolladılar. Ben o sesleri eski bir koro üyemiz olan Yahya Deniz'le beraber evde bulunan stüdyomuzda aranjesini yapıp öğrencilerimizden gelen sesleri birleştirerek eseri tamamladık. Desteklerinden dolayı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ederim."