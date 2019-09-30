Öğrencilerin geçici eğitim göreceği yerler belli oldu
1 saat önce
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı 29 okulda tatil kararının ardından bugün hasar bulunan okullardaki öğrencilerin hangi okullarda devam edeceğinin listesini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı 29 okulda tatil kararının ardından bugün hasar bulunan okullardaki öğrencilerin hangi okullarda devam edeceğinin listesini paylaştı.
(İHA)
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