Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin geçici eğitim göreceği yerler belli oldu
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Öğrencilerin geçici eğitim göreceği yerler belli oldu

1 saat önce

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı 29 okulda tatil kararının ardından bugün hasar bulunan okullardaki öğrencilerin hangi okullarda devam edeceğinin listesini paylaştı.

Öğrencilerin geçici eğitim göreceği yerler belli oldu, System.String[]

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı 29 okulda tatil kararının ardından bugün hasar bulunan okullardaki öğrencilerin hangi okullarda devam edeceğinin listesini paylaştı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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