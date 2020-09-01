Öğrencilerin güvende kalacakları maskeli koleksiyon - Son Dakika

UZUN bir aranın ardından okula dönmeyi bekleyen öğrencilere ve ilk defa okula gidecek olan miniklere DeFacto, çok özel ve güvende kalacakları bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Polo yaka tişörtlerden, ikili eşofman takımlarına kadar tüm ihtiyaçlara cevap veren koleksiyonda, yeni normal için hazırlanan çocuk maskeleri ve aksesuarlar da yer alıyor.

Yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanan tüm öğrenciler için DeFacto, birbirinden şık tasarımlardan oluşan koleksiyon hazırladı. Hareket özgürlüğü sunduğunu belirten DeFacto'nun koleksiyonunda, kız çocukları için elbise ve tulumlar dikkat çekiyor.Spor ya da klasik, tüm öğrencilerin kendi tarzını okul koridorlarında yansıtacağı koleksiyon, yeni normal kurallar çerçevesinde güvende kalacakları eğlenceli maskeler ile kombinleniyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle öğrencilerin üşümemesi için tasarlanan hırka ve ceketler ise okul bahçelerini renklendiriyor. Eğlenceli sırt çantaları ve şıklıklarını tamamlayacakları ayakkabı seçenekleri de 'Okula Dönüş Koleksiyonu' içerisinde yer alıyor.