Öğrencilerin güvenliği için Büyükşehir Zabıtası'ndan denetim

Servis araçlarında otomatik kapı sensörü, emniyet kemeri, kamera sistemi, araç takip sistemi, panik butonu, ışıklı dur levhası, yangın tüpü, ilk yardım çantası, camlarda parmaklık denetimi gerçekleştirildi.



Öğrencilerin evden okula, okuldan eve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak ve okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığını belirlemek için başlatılan denetimler il genelinde yapıldı. Denetimlere katılan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servislerini; otomatik kapı sensörü, emniyet kemeri, kamera sistemi, araç takip sistemi, panik butonu, ışıklı dur levhası, yangın tüpü, ilk yardım çantası, açılan camlarda parmaklık olup olmadığı ve uygunluk belgesi gibi kapsamlı şekilde denetledi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini söyledi. - ADANA