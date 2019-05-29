Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin harçlıkları ramazan kolisi oldu
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Öğrencilerin harçlıkları ramazan kolisi oldu

57 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde lise öğrencileri harçlıklarını biriktirip ramazan kolisi hazırladı.

Öğrencilerin harçlıkları ramazan kolisi oldu, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde lise öğrencileri harçlıklarını biriktirip ramazan kolisi hazırladı.
Barbaros Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, her sınıfa bir ramazan kumbarası bıraktı.
Öğrenciler, bir hafta boyunca bu kumbaralarda harçlıklarını gönüllü olarak biriktirdi. Toplanan para ile marketleri gezen öğrenciler, aileler için gerekli olan yiyecekleri satın aldı.
İhtiyaç sahibi aileleri belirleyerek ziyaret eden öğrenciler, hazırladıkları kolileri ailelere teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:25 Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, Akçakoca, Düzce, Güncel
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