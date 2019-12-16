Öğrencilerin hayalleri gerecek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerin hayalleri gerecek oldu - Son Dakika

Öğrencilerin hayalleri gerecek oldu

6 saat önce

Tokat'ta ilkokul öğrencileri isteklerini bir kağıda yazdı hayırseverlerin destekleri ile öğrencilerin hayalleri gerçekleştirildi.

Öğrencilerin hayalleri gerecek oldu, System.String[]

Tokat'ta ilkokul öğrencileri isteklerini bir kağıda yazdı hayırseverlerin destekleri ile öğrencilerin hayalleri gerçekleştirildi.


Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy'de ilkokul öğrencileri not kağıtlarına giysi, oyuncak gibi isteklerini yazdı. Yeşilyurt Devlet Hastanesi doktorlarından Mahmut Coşkun, çocukların not kağıtlarına yazdıkları oyuncak ve giysi taleplerini yerine getirmek için harekete geçti. Hayırsever esnaf ve vatandaşların destekleri ile alınan oyuncaklar ve giysiler çocuklara kısa bir süre içinde ulaştırıldı. Hediyelerle birlikte okulun yolunu tutan Br. Coşkun'u çocuklar okulun girişinde karşıladı. Koşarak sınıflarından çıkan çocuklar kucaklarında paketlerle okullarına döndü. Coşkun, sınıfta öğrencilerin hayal ettikleri ürünleri tek tek isimlerini okuyarak hediye etti. Çocukların taleplerini yerine getirmenin sevincini yaşadığını belirten Coşkun, "Ben aracıyım, destekte bulunan hayırsever esnaf ve vatandaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TOKAT

Yeşilyurt, Yeniköy, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı
Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı

Son Dakika Haberleri
18:38 Muğla fethiye'de ağaç kesimine tepki - Son Dakika
18:38 Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı - Son Dakika
18:38 Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi - Son Dakika
18:37 Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithal' açıklaması - Son Dakika
18:27 Bulgaristan-Bansko'ya Erzurum çıkarması - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:43:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerin hayalleri gerecek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]