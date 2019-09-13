Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin hazırladığı projeler yarışmaya gönderildi
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Öğrencilerin hazırladığı projeler yarışmaya gönderildi

10 dakika önce

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri tarafından hazırlanan ikişer otomobil ile insansız hava aracı Teknofest'te yarışmak üzere İzmit'e gönderildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri tarafından hazırlanan ikişer otomobil ile insansız hava aracı Teknofest'te yarışmak üzere İzmit'e gönderildi.

Merkez kampüste üretilen projelerle ilgili açıklamada bulunan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, her yıl üzerine katarak yeni projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl yarışmaya bir otomobille katıldıkları aktaran Rektörü Dereli, "Bu sene üç ekiple finale kaldık ve daha iddialıyız. katıldığımız iki otomobilden birisi elektrikli, diğeri de hidrojenli olarak çalışmaktadır. Biliyorsunuz elektrikli otomobillerden sonra hidrojenli araçlar gelecek yıllarda ticarileşecek. Elektrikli araçlara göre daha tasarruflu olacak. Onun için öğrencilerimiz tarafından geliştirilmesi çok çok önemlidir. Üniversiteler bazında baktığımızda hem hidrojenli hemde elektrikli otomobil yarışına katılan ender üniversitelerden birisiyiz. Tabi ki biz teknik üniversiteyiz bizden beklenen de zaten buydu. Kazanmaktan daha önemli bir şey var oda takım olmak." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından yaklaşık 9 ayda tamamlanan otomobiller ile insan hava araçları son kontrolleri yapıldıktan sonra bir kamyonete yüklenerek 14-22 Eylül'de İzmit'te gerçekleşecek Teknofest yarışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Öğrencilerin hazırladığı projeler yarışmaya gönderildi

İnsansız Hava Aracı, İskenderun, İzmit, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:01 Kaynak: AA
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