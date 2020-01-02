Öğrencilerin heykelleri burs oldu - Son Dakika
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Öğrencilerin heykelleri burs oldu

6 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı ve açık artırmayla satılan heykellerden 17 bin lira gelir elde edildi.

Öğrencilerin heykelleri burs oldu, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı ve açık artırmayla satılan heykellerden 17 bin lira gelir elde edildi. Gelir "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası kapsamında öğrencilere burs olarak verilecek.

Güzel sanatlar fakültesinden mezun olan öğrencilerin, öğrenimleri sırasında yaptıkları ve üniversiteye bağışladıkları çeşitli boyutlardaki 71 heykel, kasım ayında TÜ Karaağaç Yerleşkesinde açılan sergide süreli açık artırmayla satışa sunuldu.

Fakültenin ana holünde sergilenen eserleri almak için yanındaki artırım listesine peylerini ve adlarını yazanlardan, en yüksek peyi verenler heykelin sahibi oldu.

Heykellerden 17 bin lira gelir elde edildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, açık artırma ile satılan heykellerden 17 bin lira gelir elde edildi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Fecir Alptekin'in 5, Hümeyra Şahin'in 1 heykel aldığı açık artırmada toplam 62 eser satıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kampanyaya katılanlara teşekkür ederek, her yıl daha fazla öğrenciye katkı sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Fakültenin açık artırma fikrinin kampanyaya önemli katkı sağladığını vurgulayan Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Bu güzel fikir ve sergi sayesinde, daha çok öğrencimize burs olanağı sunabileceğiz. 'Bir öğrenci de sen okut' kampanyamız sayesinde öğrencilerimizin eğitim hayatlarına katkıda bulunmanın yanı sıra öğrencilik hayatlarının rahat geçmesine olanak sağlıyoruz. İnanıyoruz ki yardımseverliği, gönüllülüğü esas alarak ve kentimizin tüm dinamiklerini harekete geçirerek oluşturduğumuz bu sinerji, kartopu gibi büyüyerek amacına hizmet edecek ve daha çok öğrencimize can suyu olacaktır."

Rektör Tabakoğlu, 3 yıldır kampanya kapsamında 813 öğrenciye aylık 300 lira burs verildiğini kaydetti.

Kurul üyeleri de pey vermişti

Aylık il toplantıları kapsamında aralık ayında Edirne'ye gelen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri de açık artırmadaki heykellerin olduğu sergiyi gezmiş, kurul üyelerinden Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin ve Hümeyra Şahin kampanyaya katılıp, açık artırma için not kağıtlarına isimlerini ve peylerini yazmıştı.

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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