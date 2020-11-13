Öğrencilerin ilk ara tatili başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklamasının ardından öğrenciler ara tatile girdi. Bakan Selçuk, açıklamasında ara tatil sonrası tüm öğrenci ve öğretmenlerin okullara dönmesini temenni ederken, "Maskeni Tak" adlı bir başlık oluşturarak korona virüse de dikkat çekti. Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.

Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapmış olacak.

(İHA)