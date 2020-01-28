Öğrencilerin ilk yarı sonu etkinliği ilgi gördü - Son Dakika
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Öğrencilerin ilk yarı sonu etkinliği ilgi gördü

6 saat önce

Malatya'da, öğrencilerin düzenlediği ilk yarı sonu etkinliği ilgi gördü.

Öğrencilerin ilk yarı sonu etkinliği ilgi gördü, System.String[]

Malatya'da, öğrencilerin düzenlediği ilk yarı sonu etkinliği ilgi gördü.


Özel Malatya Mercan Koleji, Malatya Park AVM'de düzenlediği ilk yarı sonu sergisi ilgi görerek tam not aldı.


Öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu resim sergisi, ahşap yakma, vitraj sergisi, akıl oyunları ve robotik kodlama izleyenlerin beğenisini kazandı. Ayrıca, stantlarının dışında öğrencilerin oyun ve jimnastik gösterilerine yoğun ilgi gösterildi. Program dahilinde çocuklara yüz boyama etkinlikleri, karikatür çalışmaları ve İngilizce kelime yarışması yapıldı. Yapılan yarışmada katılımcılara çeşitli ödüller verildi. Öğrencilere karne hediyesi verildi.


İki gün düzenlenen etkinliğe katılanlara eğitim ücretinde yüzde 40 özel indirim uygulandı. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
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