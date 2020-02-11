"Öğrencilerin iş hayatındaki başarısı istedikleri bölümü okumakla alakalı"

Çift anadal veya yan dal ile öğrenciler istediği bölümlerde okuyabiliyor. Ayrıca son yıllarda yatay geçiş ve dikey geçiş yapan öğrenciler istediği bölüme geçtiğinde bursu kesilmeden de okumaya devam edebiliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, öğrencilerin iş hayatında başarılı olmaları ile istedikleri bölümü okumalarının doğrudan alakalı olduğunu belirtti.

"ÖĞRENCİLERİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR"

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli bu uygulama sayesinde öğrencilerin istediği bölümde okuyabileceğini belirterek şunları söyledi: "Ailelerin ve öğrencilerin istediği bölümde okuma hayali YÖK ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'ın gayretleri ile yatay geçişlerin değişik bir fonksiyon içerisinde yayınlanması sonucunda gerçek oluyor. Bundan dolayı her bir öğrenci hayalinde olan bölümü rahatlıkla okuma şansı elde etti. Bu nedenle şu anda yatay geçişlerin müracaat zamanı olduğu için üniversite öğrencilerinin istediği bölümlerde taban puanı tutuyorsa veya genel akademik not ortalaması tutuyorsa bu şansı değerlendirmesi gerekiyor. Artık günümüzde ve gelecek dönemde insanların kendi istedikleri bölümlerde okuma imkanı içerisinde olması ve mezun olduğu zamanda da kendi işini kurabilmesi, rahat bir işe girebilmesi, istediği bölümden geçmekle olacaktır. Öğrencilerin gelecekte başarılı olma şansı da kendi isteği doğrultusunda çalışabilmesi için önemlidir."

"ÖĞRENCİLER İSTEDİĞİ BÖLÜMÜ BİTİREMEDİĞİ İÇİN İŞ BULAMIYOR"

Türkiye'de üniversite mezunlarının işsizlik oranının yükseldiği yönünde düşünceleri olduğunu ifade eden Abdulkadir Gayretli, "Bunun nedenlerinden bir tanesi de öğrencinin kendi istediği bölümü okumadan, kendi isteği doğrultusunda bir sektörde iş aramamasından kaynaklanıyor." dedi ve ekledi: "Vakıf ya da devlet üniversitelerinden mezun olanlarda işsizlik oranlarının fazla olduğu söyleniyor ama ben buna inanmıyorum çünkü insanlar sanayi ya da ticari noktalarda yeterince personel bulamamaktan yakınıyor. Demek oluyor ki burada bir yanlışlık var. Sanayicileri ve iş insanlarını dinlediğimizde onların da personel bulamadıklarını öğreniyoruz. Buradaki yanlışlık öğrencilerin istediği bölümleri bitirememiş olması."

Bu sorunun çözümü hakkında da önerilerde bulunan Gayretli, "Okul hayatında yatay veya dikey geçiş yaparak öğrenciler istedikleri bölümü okuyabilir. Geçişin yanı sıra insanlar yan dal ya da çift anadal da yapabilirler. Öğrenciler mutlaka bir yabancı dil de bilmeliler. Türkiye'de bir ithalat ya da ihracat patlaması olduğundan öğrenciler bir yabancı dili iyi bildiği zaman iş bulmaları kolaylaşabilir" dedi.

İGÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Şule Gayretli de yatay geçiş ile gelen öğrencilerin üniversitedeki burs imkanlarından yararlanabileceğini söyledi.