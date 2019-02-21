Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin İstediği Spor Sahası Tamamlandı

Öğrencilerin İstediği Spor Sahası Tamamlandı

1 saat önce

Iğdır Merkez İnönü Ortaokulu öğrencileri Iğdır Valisi Enver Ünlü'den talep ettikleri spor sahasının yapımı tamamlandı.

Öğrencilerin İstediği Spor Sahası Tamamlandı, System.String[]
Iğdır Merkez İnönü Ortaokulu öğrencileri Iğdır Valisi Enver Ünlü'den talep ettikleri spor sahasının yapımı tamamlandı.

Yapılan spor sahasında incelemelerde bulunan Vali Ünlü, bir süre öğrencilerle vakit geçirerek sohbet etti. Önceki ziyaretlerinde öğrencilerden gelen talep üzerine İnönü Ortaokuluna kısa sürede spor sahası yapıldığını belirten Vali Ünlü, "öğrencilerimizin istekleri bizim için çok önemli. Çocuklarımızın hangi alanda kendini geliştirmesi gerekiyorsa, bizler de o alanlarda onların önünü açmaya çalışıyoruz. Eğitimde ki kaliteyi hep daha üst seviyelere getirmeye çalışıyoruz" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

Iğdır Merkez, Iğdır, Güncel
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