Öğrencilerin İstekleri "Dilek Kutusu"Nda Gerçekleşiyor

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir okulda başlatılan proje ile öğrencilerin istekleri yerine getiriliyor.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir okulda başlatılan proje ile öğrencilerin istekleri yerine getiriliyor.



Kentteki Cumhuriyet Ortaokulu idaresince hazırlanan Küçük Bir Dilek, Mutlu Bir Yürek Projesi kapsamında, öğrencilerin isteklerini bırakması için okulun farklı noktalarına dilek kutuları yerleştirildi.



İdareciler, öğrencilerin kutulara attıkları istekleri ay sonunda okuyarak, uygun isteklerin yerine getirilmesini sağlıyor.



Öğrenciler farklı farklı isteklerde bulunurken, son olarak öğrencilerden Sarya Borak'ın macaron tatlısı dileği yerine getirildi.



Okul yönetimi ile gönüllü bir velinin girişimleri sonucu Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (DOĞAPAFED) tarafından söz konusu tatlı hazırlandı.



DOĞAPAFED Van Şube Başkanı Sinan Pulat'ın hazırladığı tatlı, okula getirilerek tüm öğrencilere ikram edildi.



Okul Müdürü Seyithan Ekinci, yaptığı açılamada, okul olarak 'Küçük bir dilek, mutlu bir yürek' projesini başlattıklarını söyledi.



Projede kapsamında okulun belli noktalarına dilek kutuları yerleştirildiğini belirten Ekinci, "Bu dilek kutularına çocuklarımızın dileklerini atmalarını istedik. Bazen çocukların anne, babalarına ve öğretmenlerine anlatamadıkları durumlar oluyor. Çocuklarımızın bunları bizimle paylaşmasını istedik, yüreklerine dokunmak istedik. Çocuklarımız isteklerini bu şekilde yazsınlar, biz bunu dikkate alalım ve hayata geçirelim istedik." dedi.



Ekinci, bu ay dilek kutularında çıkan dileklerden birinde "Sizden isteğim okul öğrencilerine macaron dağıtmanız, size ve tüm öğretmenlerime teşekkür ederim" yazdığını anlatarak, "Öğretmen arkadaşlarımızdan biri bunun tatlı çeşidi olduğunu söyledi. Ben de bütün öğretmen arkadaşlarımdan evde bu tatlıdan yapıp getirmelerini istedim ancak yapılışının kolay olmadığını öğrendik." diye konuştu.



Bunun üzerine bir öğrenci velisi ile iletişime geçtiklerini ve DOĞAPAFED'in tatlıyı yaparak öğrencilere ikram ettiğini belirten Ekinci, "Farklı farklı isteklerin geliyor. Bizim çocuklarımız burada yarına hazırlanıyor. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklar, yarının Türkiye'si çocuklar. Biz istiyoruz ki çocuklarımız kendi değer ve kültürleriyle yaşasınlar, büyüsünler." ifadesini kullandı.



İsteği yerine getirilen Borak ise mutlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarıma macaron tatlısı yediniz mi diye sordum. Kimse macaron tatlısını yememiş. Ben de peki yemek ister misiniz diye sordum. Onlar da evet deyince ben de böyle bir dilekte bulundum. Dileğim gerçekleşti." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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