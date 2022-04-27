Öğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleşti - Son Dakika
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Öğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleşti

27.04.2022 13:20

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hayata geçirilen "Hayal Ağacı Projesi" ile ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin hayalleri gerçeğe dönüştürülüyor.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hayata geçirilen "Hayal Ağacı Projesi" ile ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin hayalleri gerçeğe dönüştürülüyor.

Kaymakam İlyas Öztürk'ün ziyareti sırasında bir okul yöneticisinin çocukların isteklerinin yerine getirileceği bir proje fikrinden bahsetmesi üzerine yapılan araştırmanın ardından "Hayal Ağacı Projesi"nin uygulamaya konulmasına karar verildi.

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başlayan proje kapsamında ilçedeki 3 ilkokul ve 2 anaokulundaki yaklaşık 350 öğrenci için okullardaki duvarlara "hayal ağacı" çizildi. Öğrenciler, 3 isteklerini bir kağıda yazıp hayal ağacında bulunan zarfın içine koydu.

Öğretmenlerin açtığı zarflardan çıkan öğrenci isteklerinden biri hayırseverlerin de katkılarıyla alındı.

Gelecek eğitim öğretim yılında da sürdürülmesi planlanan proje kapsamında bugüne kadar 200'e yakın öğrencinin hayali gerçek oldu.

Genellikle oyuncak, paten, akıllı saat gibi taleplerde bulunan öğrenciler, hayallerinin gerçekleştirilmesiyle büyük sevinç yaşadı.

"Çığlık atarak karşılayan öğrencilerimiz oldu"

Kaymakam Öztürk, AA muhabirine, proje kapsamındaki isteklerin basit fakat öğrencilerin gözlerindeki pırıltının, mutluluğun çok değerli olduğunu söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, "Talepleri zaman zaman coşkuyla, sevinçle, zaman zaman gözyaşlarıyla karşıladı öğrencilerimiz. Çünkü zihinlerinde sürekli bir forma, kaykay, bir futbol topu, kız öğrencilerimiz elbise hayal etmişler. Çığlık atarak karşılayan öğrencilerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hayallerinin gerçekleştirilmesinin ardından ortaya çıkan tabloyu gördükten sonra çok mutlu olduklarını vurgulayan Öztürk, "Bunlara vesile olan okullarımıza, öğrencilerimize sponsor olan Belediye Başkanımız Şakir Kaymak'a, ilçemizde yapımı devam eden baraj inşaatı sahibine, bir okulumuzun sponsorluğunu yürüten hastane başhekimimiz ve personeline teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Şakir Kaymak da bugüne kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birçok proje hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Belki maliyeti daha düşük ama çok etkin bir projeydi. Çok hoşuma gitti. Şehit Teğmen Korhan Kuruçay İlkokulu'ndaki bu projenin diğer okullara da yapılması konusunda birlikte karar aldık. Projenin uygulanması sırasında çocuklarımızın gözlerinin içi gülüyordu." diye konuştu.

Şehit Teğmen Korhan Kuruçay İlkokulu Müdürü Sedanur Alp ise çocukların yaşam şartlarını görüp projeye başladıklarını anlattı.

Projeyle aslında çocukların ihtiyaçları olanların hayalleri olduğunu anladıklarına işaret eden Alp, "Çocuklar, aslında bu hayallerinin gerçek olabileceğini düşünmüyorlardı. Hediyeler geldikten sonra çok mutlu oldular." ifadesini kullandı.

İstekleri yerine getirilen çocuklar büyük mutluluk yaşıyor

İlkokul öğrencisi Erva Yılmaz da mikroskop hayali bulunduğunu, bunun da gerçekleştirildiğini belirterek, "Bilimi çok seviyorum. Aziz Sancar gibi büyük bir bilim insanı olmak istiyorum. O yüzden hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. O kadar mutluyum ki... Hiç gerçekleşmeyecek sandım ama gerçekleşti." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Devrim Sekü de proje sayesinde uzun zamandır paten istediğini, proje sayesinde hayali gerçekleştiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin istekleri Hayal Ağacı ile gerçekleşti
Öğrencilerin istekleri Hayal Ağacı ile gerçekleşti
Öğrencilerin istekleri Hayal Ağacı ile gerçekleşti
Öğrencilerin istekleri Hayal Ağacı ile gerçekleşti

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Kaynak: AA

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