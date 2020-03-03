Öğrencilerin kaldığı apartmanda yangın paniği - Son Dakika
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Öğrencilerin kaldığı apartmanda yangın paniği

14 dakika önce

Zonguldak'ta üniversite öğrencilerinin kaldığı apartmanın en üst katında yangın çıktı.

Öğrencilerin kaldığı apartmanda yangın paniği, System.String[]

Zonguldak'ta üniversite öğrencilerinin kaldığı apartmanın en üst katında yangın çıktı. 2 öğrenci dumandan etkilendi.


Edinilen bilgiye göre; öğlen saatlerinde İncivez Mahallesi'ne bağlı Çaybaşı sokakta bir apartmanın en üst katında belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevredekilerin haberi vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek kontrol atlına aldı. Yangın sırasında evde olan 2 öğrenci dumandan etkilendi. 112 sağlık ekipleri dumandan etkilenen ve sağlık durumu iyi olan 2 öğrenciyi ambulansa alarak tedavi etti.


Meydana gelen yangınla alakalı konuşan İncivez Mahalle Muhtarı Hüseyin Cevher, "Yangın meydana geldikten sonra ekipler anında müdahale etti. Şu an herhangi bir durum yok sadece evde maddi hasar var. Bizim için önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Çocuklarımızın sağlık durumları çok iyi kayda değer bir şey yok. Yangının çıkış nedeni şu an belli değil ekipler araştırmalarını sürdürüyor. Ben buradan birimlere teşekkür ediyorum. Tüm ekiplerimiz hemen olay yerine geldi ve kısa sürede müdahale etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:08 Kaynak: İHA
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