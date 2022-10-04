ÖĞRENCİLERİN KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

ÖĞRENCİLERİN KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

04.10.2022 15:26

ŞANLIURFA'da, okul çıkışı bir grup ilkokul öğrencisinin yük kamyoneti kasasında tehlikeye aldırış edilmeden taşınması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

ŞANLIURFA'da, okul çıkışı bir grup ilkokul öğrencisinin yük kamyoneti kasasında tehlikeye aldırış edilmeden taşınması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Ayşe Parmaksız Ortaokulu'nun çıkışında 15'e yakın öğrenci, yol üzerinden, yük taşımacılığında kullanılan kamyonettin kasasına binerek, yolculuk yaptı. Kamyonetin kasasına binmek için birbirleriyle yarışan öğrenciler, tehlikeye aldırış etmeden kasada uzun süre ayakta yolculuk yaparken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Öğrencilerin, ani frende düşmemek için aracın kenarlarından sıkıca tutundukları da gözlendi.

YORUMLAR
500
'Maximum Karşıyaka Kart'ın tanıtımı yapıldı 'Maximum Karşıyaka Kart'ın tanıtımı yapıldı İzmir haberi... Karşıyaka'da Güraçar'la devam İzmir haberi... Karşıyaka'da Güraçar'la devam
Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİLERİN KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
20:25 İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
19:25 Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
19:20 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 21:21:23. #1.11#
SON DAKİKA: ÖĞRENCİLERİN KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement