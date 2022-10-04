Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Ayşe Parmaksız Ortaokulu'nun çıkışında 15'e yakın öğrenci, yol üzerinden, yük taşımacılığında kullanılan kamyonettin kasasına binerek, yolculuk yaptı. Kamyonetin kasasına binmek için birbirleriyle yarışan öğrenciler, tehlikeye aldırış etmeden kasada uzun süre ayakta yolculuk yaparken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Öğrencilerin, ani frende düşmemek için aracın kenarlarından sıkıca tutundukları da gözlendi.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÖĞRENCİLERİN KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

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