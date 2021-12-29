ÖĞRENCİLERİN KAR İSTEĞİNİ, BELEDİYE YERİNE GETİRDİ - Son Dakika

OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara, Salih Bahçeli İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Yağmur İçaçan'ın sınıf arkadaşlarına verdiği kartopu oynama sözünü yerine getirdi. Yazdığı mektupta, sınıf ve okul arkadaşları için okul bahçesine kar getirilmesini isteyen öğrencinin talebine kayıtsız kalmayan Başkan Kara, okul bahçesine çocuklar için kar getirtti.

Teneffüs zili çaldığında bahçede kar gören öğrenciler büyük sevinç yaşarken, oynadıkları oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdi. Şehrin ve ülkenin geleceğinin teminatı çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, 'Arkadaşlarının ve kendisinin motivasyonunu yükseltmek ve onları mutlu edebilmek adına kızımızın mektup yoluyla ulaşarak talepte bulunması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Yağmur kızımız başta olmak üzere arkadaşlarına, ailesine ve öğretmenlerine bizlere çocuklarımıza kar sevincini yaşatmamıza vesile olduğu için özel olarak teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımıza eğitim hayatlarında ve yaşamları boyunca başarılar diliyorum. Ülkemiz geleceğini şekillendirecek ve daha yukarıya taşıyacak yeni yetişen nesil olan tüm çocuklarımıza inancımız ve güvenimiz tamdır' ifadelerini kullandı.

Salih Bahçeli üçüncü sınıf öğrencisi Yağmur İçaçan ise konuşmasında, sınıf başkanlığı seçimlerinde arkadaşlarına kendisini seçmeleri durumunda okula kar getirme sözü verdiğini belirterek, 'Bu sözümün üstüne arkadaşlarımdan tam destek aldım. Sözümü nasıl yerine getiririm diye düşünürken başkanımıza mektup yazmak aklıma geldi. Mektubumda 'Bu sözü yerine getirebilmem için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Eminim siz de benim vermiş olduğum sözü yerine getirmemde yardımcı olacağınızdan hiç şüphem yok. Çünkü siz Mutlu Şehir Osmaniye'nin belediye başkanısınız' dedim. Mektubum ulaştıktan kısa bir süre sonra okulumuza kar gönderen Belediye Başkanımız Kadir Kara'ya şahsım ve tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Büyük bir mutlulukla doyasıya eğlendik? şeklinde konuştu.