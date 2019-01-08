Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Kar Keyfi

Öğrencilerin Kar Keyfi

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğrenciler kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğrenciler kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçe ayrı bir güzelliğe büründü. Öğrenciler kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan kuşlara vatandaşlar tarafından yem bırakıldı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Kar, Güncel
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