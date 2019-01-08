Öğrencilerin Kar Keyfi
1 saat önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğrenciler kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde öğrenciler kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.
İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.
Beyaz örtüyle kaplanan ilçe ayrı bir güzelliğe büründü. Öğrenciler kar topu oynayarak doyasıya eğlendi. Kar
yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan kuşlara vatandaşlar tarafından yem bırakıldı.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:14 Kaynak: AA
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