Öğrencilerin Karda Kayak Keyfi
1 saat önce
Aksaray'da kar yağışını nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeden poşetle kayarak, tatilin keyfini yaşadı.
Aksaray
'da kar yağışını nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeden poşetle kayarak, tatilin keyfini yaşadı.
Kentte yoğun kar yağışı olumsuz etkiledi. Aksaray Valliği tarafından eğitime bir gün ara verildi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeye giderek altlarına koydukları poşetle kayarak keyifli anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:14 Kaynak: DHA
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