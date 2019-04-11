Öğrencilerin Karınları Doyarken Zihinleri de Gelişecek

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli İlkokulu/Ortaokulunda öğrencilerin bilgi birikimlerine katkı sağlayabilmek için üzerinde çeşitli konularda bilgilerin yer aldığı 108 tabildot altlığı hazırlandı.

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli İlkokulu/Ortaokulunda öğrencilerin bilgi birikimlerine katkı sağlayabilmek için üzerinde çeşitli konularda bilgilerin yer aldığı 108 tabildot altlığı hazırlandı.



İlçeye bağlı Gümeli beldesinde 108 öğrencisi ve 12 öğretmeni bulunan okulda müdür vekili olan 16 yıllık eğitimci Soner Arslanoğlu, yere serilen gazete kağıtlarından öğrenilen bilgilerden yola çıkarak, öğrencilerin beslenme vaktinde de öğrenme süreçlerine katkı sağlamak için proje hazırlamaya karar verdi.



"Öğrencilerin hem karınları hem de zihinleri doyacak" sloganıyla 108 tabildot altlığı hazırlayan Arslanoğlu, sağlık, coğrafya, çocuk hakları gibi çeşitli konulardaki bilgileri resim, şekil ve sayılarla destekleyerek, öğrencilerin görsel hafızalarının da gelişmesini hedefliyor.



Soner Arslanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sofraya gazete kağıdı serildiğinde farkında olmadan bilgiler öğrenildiğini, bunu öğrencilerin yemek saati için de uygulamaya çalıştıklarını söyledi.



"Öğrencilerin karınlarını doyururken, zihinlerini de doyurabileceklerini düşündüm." diyen Arslanoğlu, "'Çocuklarımız için neler yapabiliriz, hangi görselleri çıkarıp onlarda farkındalık oluşturabiliriz ve güzel bilgiler sunabiliriz?' diye düşünüp tasarımlarımızı yaptık." ifadesini kullandı.



"Çocukların günlük hayatında kullanabileceği birçok bilgi var"



Arslanoğlu, çocukların tasarımları hem çizgi karakter hem de bilgi olarak çok beğendiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Çocukların günlük hayatında kullanabileceği birçok bilgi var. Çocuklar tabildot altlıklarını çok sevdi. Her türlü güzelliği bizler için çok değerli olan öğrencilerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Durmadan yenilikleri açık olmak gerekiyor ki kaliteli eğitim anlayışı seviyesine çıkalım. Biz de bu bağlamda durmuyoruz, koşturuyoruz. Elimden gelen çalışmaları öğrencilere sunmak için buradayım, en iyisini de yapmak için çalışacağım. Farklı şeyleri görmek, monotonluktan uzaklaşmak onların beyninde daha güzel yer ediyor. Bu, çocuklarımız için çok güzel farkındalık oluşturdu."



Öğrencilerin tabiri caizse çaktırmadan öğreneceklerini anlatan Arslanoğlu, "Öğrenciler resimlerin altındaki yazıları okuyup birçok bilgiye ulaşmış olacak. Bizler de bir yerlerde gazeteyi serip çaktırmadan bilgiler öğreniyoruz. İnsanlar gördüğü şeyi kolay kolay unutmaz. Öğrenciler görecek, okuyacak, işitecek ve bunları mutlu olduğu an yaptığı zaman kalıcı bilgiler çocuklarımızın zihnine yerleşmiş olacak." diye konuştu.



Öğrencilerden Efe Ateş de tabildot altlıklarını çok sevdiklerini ve onlardan yeni bilgiler öğrendiklerini ifade ederek, farklı masalara oturduklarında başka bilgiler öğrendiklerini, bu bilgileri arkadaşlarıyla paylaştıklarını dile getirdi.



Öğrencilerden Cem Kılıç ise yemek yerken tabildot altlıklarında bulunan bilgileri okuduklarını, bu sayede hem canlarının sıkılmadığını hem de yeni bilgiler öğrendiklerini aktardı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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